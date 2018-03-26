Умер Сергей Мавроди

Понедельник, 26 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умер Сергей Мавроди

В Москве умер основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди, ему было 62 года.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, в ночь на 26 марта Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в области сердца. Скорую ему вызвал случайный прохожий. Мавроди госпитализировали в 67-ю горбольницу, спасти его жизнь врачам не удалось.

Сергей Мавроди создал компанию «МММ» в 1992 году. Она быстро набрала популярность и стала крупнейшей финансовой пирамидой в истории России. Доход вступившим в нее членам выплачивался из взносов вновь прибывших, а когда поток клиентов перестал расти, начались невыплаты. По различным оценкам, число пострадавших от МММ достигло 10-15 миллионов человек.

В 1994 году Мавроди стал депутатом российского парламента. Тогда он объявил, что отказывается от привилегий: зарплаты и машины. Мавроди подчеркивал, что стал депутатом только ради неприкосновенности. Через два года, перед президентскими выборами в 1996 году, его лишили мандата

В 2007-м Мавроди получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество. Весь этот срок он отбыл еще во время предварительного заключения, пока велось следствие.

В 2016 году он объявил о создании собственной криптовалюты - Mavro. В первый же месяц в проекте приняли участие 33 тысячи человек.

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