Умер снятый с рейса в Португалии российский музыкант

Об этом в фейсбуке написала его подруга Лидия Тихонович.

По ее словам, 25 июня скончался гитарист и основатель московской арт-роковой группы 80-х «До мажор».

По данным РИА «Новости», в мае этого года Сучилина сняли в Португалии с рейса из-за неприятного запаха, который был вызван инфекцией. Из-за нее у Сучилина начался некроз тканей. Тихонович рассказала, что он попал в реанимацию, а затем впал в кому. Несколько проведенных операцией не смогли спасти его жизнь, пишет gazeta.ru.