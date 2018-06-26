Умер снятый с рейса в Португалии российский музыкант

Вторник, 26 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Умер снятый с рейса в Португалии российский музыкант

Российский музыкант Андрей Сучилин скончался из-за инфекции. 

Об этом в фейсбуке написала его подруга Лидия Тихонович.

По ее словам, 25 июня скончался гитарист и основатель московской арт-роковой группы 80-х «До мажор».

По данным РИА «Новости», в мае этого года Сучилина сняли в Португалии с рейса из-за неприятного запаха, который был вызван инфекцией. Из-за нее у Сучилина начался некроз тканей. Тихонович рассказала, что он попал в реанимацию, а затем впал в кому. Несколько проведенных операцией не смогли спасти его жизнь, пишет gazeta.ru.

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