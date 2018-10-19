Умер солист группы «Нэнси»

О смерти исполнителя сообщил его отец и основатель творческого коллектива Анатолий Бондаренко. О кончине сына он написал в Facebook.

Сергею Бондаренко был 31 год. Причина смерти не называется. Также пока нет информации о дате и месте похорон.

Российская и украинская музыкальная группа «Нэнси» была создана в 1992 году Анатолием Бондаренко в Донецкой области. Самой популярной песней коллектива стала композиция «Дым сигарет с ментолом», пишет ntv.ru.

Сергей Бондаренко вошел в состав группы только в 2000-х годах. В декабре 2018 года «Нэнси» планировала выступить в Киеве с концертной программой.