Умер солист группы «Нэнси»

Пятница, 19 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умер солист группы «Нэнси»

Скончался 31-летний музыкант группы «Нэнси», прославившейся хитом «Дым сигарет с ментолом».

О смерти исполнителя сообщил его отец и основатель творческого коллектива Анатолий Бондаренко. О кончине сына он написал в Facebook.

Сергею Бондаренко был 31 год. Причина смерти не называется. Также пока нет информации о дате и месте похорон.

Российская и украинская музыкальная группа «Нэнси» была создана в 1992 году Анатолием Бондаренко в Донецкой области. Самой популярной песней коллектива стала композиция «Дым сигарет с ментолом», пишет ntv.ru.

Сергей Бондаренко вошел в состав группы только в 2000-х годах. В декабре 2018 года «Нэнси» планировала выступить в Киеве с концертной программой.

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