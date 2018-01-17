Умер создатель «Полицейской академии»

Кинематографисту было 74 года. Он скончался в своем доме после болезни, подробности смерти не раскрываются.

Хью Уилсон также создал такие картины, как «Клуб первых жен», «Взрыв из прошлого», «Телохранитель Тесс», а также сериалы «Радио Цинциннати» и «Место Фрэнка».

«Полицейская академия», сценаристом которой также выступил Уилсон, вышла в 1984 году. Позже лента получила еще шесть сиквелов от других режиссеров. Франшиза приобрела большую популярность в России, и в 1994 году действие седьмого фильма было перенесено в Москву. В 1997 году по комедийной серии сняли одноименный сериал.