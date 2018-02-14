Умер супруг королевы Дании принц Хенрик

Среда, 14 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умер супруг королевы Дании принц Хенрик

Супруг королевы Дании принц Хенрик умер на 84 году жизни.

«Его Королевское Высочество принц Хенрик умер во сне во вторник, 13 февраля в 23.18 часов по местному времени во дворце Фреденсборг, - говорится в заявлении двора. - В момент смерти при нем находились Ее Величество королева Маргрете вторая и двое сыновей».

Издание напоминает, что Хенрик последнее время несколько раз попадал в больницу. Последний раз он был госпитализирован в начале года в Египте накануне возвращения в Данию, у него обнаружилась доброкачественная опухоль в левом легком.

6 сентября 2017 года ему поставили диагноз «деменция».

9 февраля было объявлено о значительном ухудшении его здоровья.

О дате похорон пока не сообщается.

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