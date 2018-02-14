Умер супруг королевы Дании принц Хенрик

«Его Королевское Высочество принц Хенрик умер во сне во вторник, 13 февраля в 23.18 часов по местному времени во дворце Фреденсборг, - говорится в заявлении двора. - В момент смерти при нем находились Ее Величество королева Маргрете вторая и двое сыновей».

Издание напоминает, что Хенрик последнее время несколько раз попадал в больницу. Последний раз он был госпитализирован в начале года в Египте накануне возвращения в Данию, у него обнаружилась доброкачественная опухоль в левом легком.

6 сентября 2017 года ему поставили диагноз «деменция».

9 февраля было объявлено о значительном ухудшении его здоровья.

О дате похорон пока не сообщается.