Умер владелец сетей Lego и re:Store

Понедельник, 30 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умер владелец сетей Lego и re:Store

Основатель IT-холдинга «Ланит» Георгий Генс 30 апреля умер на 64-м году жизни.

Об этом сообщил вице-президент, управляющий директор компании Владимир Грибов.

По его словам Генс умер на Дальнем Востоке, где катался на лыжах. «По предварительной информации от врачей, которые прибыли на место, это тромб», - уточнил он.

Официального заявления от компании пока не поступило. Подробности случившегося не разглашаются.

«Ланит» - одна из крупнейших групп компаний на российском рынке информационных технологий, основана в 1989 году. Холдинг объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки софта. В компанию входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO.

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