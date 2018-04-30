Умер владелец сетей Lego и re:Store

Об этом сообщил вице-президент, управляющий директор компании Владимир Грибов.

По его словам Генс умер на Дальнем Востоке, где катался на лыжах. «По предварительной информации от врачей, которые прибыли на место, это тромб», - уточнил он.

Официального заявления от компании пока не поступило. Подробности случившегося не разглашаются.

«Ланит» - одна из крупнейших групп компаний на российском рынке информационных технологий, основана в 1989 году. Холдинг объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки софта. В компанию входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO.