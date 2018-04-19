Умерла Барбара Буш - бывшая первая леди США

О смерти жены Джорджа Буша-старшего сообщил в Twitter официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт.

Джим Макграт: «Бывшая первая леди США и упорный защитник семейной грамотности Барбара Пирс Буш скончалась вечером во вторник, 17 апреля 2018 года, в возрасте 92 лет».

О дате похорон Барбары Буш будет сообщено позже, пишет ntv.ru.

По информации американских СМИ, бывшая первая леди страдала от хронического заболевания легких. Несколько дней назад Макграт сообщил, что Барбара Буш после нескольких неудачных госпитализаций, несмотря на ухудшение состояния здоровья, решила не искать новых методов лечения решила не обращаться в больницу и остаться в своем доме с семьей. После этого американский телеканал CBS по ошибке опубликовал некролог бывшей первой леди.