Умерла народная артистка СССР Татьяна Карпова

Время и место прощания с актрисой станут известны позднее.

Карпова родилась в Харькове в 1916 году. В 1938-м она окончила театральное училище при Московском театре Революции, с 1954 года переименованного в Театр имени Маяковского. После учебы она была принята в труппу и прослужила в театре всю жизнь, исполнив более полусотни ролей. Она продолжала выступать до 2011 года.

В 1947-м Татьяна Карпова стала лауреатом Сталинской премии первой степени. Она также снималась в фильмах - актриса появилась, в частности, в кинооперетте «На подмостках сцены», многосерийной драме «Хождение по мукам» и комедии «Теща».