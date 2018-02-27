Умерла народная артистка СССР Татьяна Карпова

Вторник, 27 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умерла народная артистка СССР Татьяна Карпова

Народная артистка СССР Татьяна Карпова, старейшая актриса Московского академического театра имени Маяковского, скончалась в возрасте 102 лет.

Время и место прощания с актрисой станут известны позднее.

Карпова родилась в Харькове в 1916 году. В 1938-м она окончила театральное училище при Московском театре Революции, с 1954 года переименованного в Театр имени Маяковского. После учебы она была принята в труппу и прослужила в театре всю жизнь, исполнив более полусотни ролей. Она продолжала выступать до 2011 года.

В 1947-м Татьяна Карпова стала лауреатом Сталинской премии первой степени. Она также снималась в фильмах - актриса появилась, в частности, в кинооперетте «На подмостках сцены», многосерийной драме «Хождение по мукам» и комедии «Теща».

Последние новости

    • Экспорт Португалии в Россию увеличился

      Официальный визит главы МИД Португалии в РФ имел «культурные цели».

      Подробнее

    • Португалия: «Спортинг» обыграл «Морейренси»

      Футболисты «Спортинга» обыграли «Морейренсе» в матче 24-го тура чемпионата Португалии, завершив игру вдевятером.

      Подробнее

    • Путеводитель журнала Forbes назвал в числе лучших один испанский отель

      В год своего 60-летнего юбилея официальный путеводитель журнала Forbes назвал лучшие гостиницы и рестораны планеты, удостоившиеся премии Star Rating.

      Подробнее

    • В Испании появится автобус без фиксированного расписания

      Мэрия города Ла-Бисбаль-дель-Пенедес, что в провинции Таррагона, решилась на первый в истории Испании транспортный эксперимент.

      Подробнее

    • Выбран самый красивый пляж Италии

      По итогам ежегодной премии Travellers Choise, в 2018 году лучшим итальянским пляжем снова признан Спьяджа-деи-Конильи на острове Лампедуза.

      Подробнее

    • Италия: Маттео Ренци не уйдет в отставку

      После назначенных на 4 марта 2018 года парламентских выборов в Риме грядет политическая «смена караула».

      Подробнее

    • В Турции предложили уголовное наказание за измены

      Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сожалеет о следовании примеру ЕС и отказе от предложения ввести уголовную ответственность за адюльтер.

      Подробнее

    • Саудовским женщинам разрешили служить в армии

      Женщинам в Саудовской Аравии разрешили служить в армии.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!