Умерла самая быстрая женщина в мире

Четверг, 08 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умерла самая быстрая женщина в мире

В американском городе Юрика, скончалась знаменитая гонщица и каскадер Китти О’Нил, которой принадлежит мировой рекорд скорости, установленный женщиной.

Китти О’Нил родилась в 1946 году. В возрасте пяти месяцев девочка лишилась слуха, однако мать научила ее читать по губам и говорить. В юности она занималась прыжками в воду и готовилась к отборочным соревнованиям, которые могли обеспечить ей место в олимпийской сборной.

Из-за травмы О'Нил пришлось отказаться от спортивных амбиций, затем она заболела менингитом спинного мозга. Поправившись, девушка переключилась на водные лыжи, акваланг, прыжки с парашютом и полеты на дельтаплане. В начале 1970-х у нее нашли рак, но после лечения болезнь отступила.

В 1974 году О’Нил стала каскадером. Среди прочего, она исполняла трюки в фильмах «Братья Блюз» и «Омен II». С 1977 года О’Нил была дублером исполнительницы главной роли в сериале «Чудо-женщина». Она снялась в 52 сериях и поставила два рекорда: прыгнула с высоты 39 метров, чего до нее не делала ни одна женщина-каскадер, а затем сама же побила его, прыгнув с вертолета, зависшего на высоте 55 метров.

В 1970 году О’Нил поставила рекорд по скорости на водных лыжах среди женщин — 168,74 километра в час. В 1976 году она проехала по дну высохшего озера на трехколесном болиде с реактивным двигателем на перекиси водорода. О’Нил разогнала его до 824 километра в час и стала самой быстрой гонщицей в истории. Этот рекорд держится до сих пор.

В 1979 году о ней сняли биографический фильм «Тихая победа: история Китти О’Нил». Ее играла актриса Стокард Ченнинг (Stockard Channing), а сама О’Нил исполняла все трюки. Слава гонщицы достигла таких масштабов, что компания Mattel выпустила Барби с ее внешностью. На кукле был желтый комбинезон и красный шарф.

В 1982 году погибли знакомые каскадеры О’Нил. После этого она решила завершить карьеру. К тому времени ей принадлежало 22 рекорда скорости на земле и воде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: переоценка для снижения IMI

      Информацию обнародовало Налоговое и таможенное управление (Autoridade Tributária e Aduaneira, AT).

      Подробнее

    • Карелия и Португалия - перспектива сотрудничества

      Заместитель Главы Республики Карелия Владимир Тимофеев встретился с Президентом компании SOJA DE PORTUGAL Антонио Исидоро.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне появится отель сети Hyatt

      В ближайшем будущем в Барселоне появится первый в городе отель знаменитой американской сети Hyatt, считающейся одной из самых крупных и престижных в мире.

      Подробнее

    • Пожилую испанскую пару сняли с рейса из-за языкового барьера

      Пожилую пару из Испании сняли с рейса компании KLM, следовавшего из Амстердама в Мадрид, из-за конфликта с экипажем.

      Подробнее

    • Глава МИД Италии выступил за укрепление диалога с Россией

      Евросоюз (ЕС) должен наладить диалог с Россией, а не решать вопросы международного права лишь наложением санкций.

      Подробнее

    • В Италии изъяли крупнейшую за последние 20 лет партию героина

      В итальянском городе Генуя изъяли крупнейшую партию героина за последние 20 лет.

      Подробнее

    • Умерла самая быстрая женщина в мире

      В американском городе Юрика, скончалась знаменитая гонщица и каскадер Китти О’Нил, которой принадлежит мировой рекорд скорости, установленный женщиной.

      Подробнее

    • Мужчина потребовал в суде омолодить его

      Предприниматель из Нидерландов Эмиль Рательбанд подал иск в суд с требованием позволить ему указать в документах меньший, чем на самом деле, возраст.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья