Умерла самая быстрая женщина в мире

Китти О’Нил родилась в 1946 году. В возрасте пяти месяцев девочка лишилась слуха, однако мать научила ее читать по губам и говорить. В юности она занималась прыжками в воду и готовилась к отборочным соревнованиям, которые могли обеспечить ей место в олимпийской сборной.

Из-за травмы О'Нил пришлось отказаться от спортивных амбиций, затем она заболела менингитом спинного мозга. Поправившись, девушка переключилась на водные лыжи, акваланг, прыжки с парашютом и полеты на дельтаплане. В начале 1970-х у нее нашли рак, но после лечения болезнь отступила.

В 1974 году О’Нил стала каскадером. Среди прочего, она исполняла трюки в фильмах «Братья Блюз» и «Омен II». С 1977 года О’Нил была дублером исполнительницы главной роли в сериале «Чудо-женщина». Она снялась в 52 сериях и поставила два рекорда: прыгнула с высоты 39 метров, чего до нее не делала ни одна женщина-каскадер, а затем сама же побила его, прыгнув с вертолета, зависшего на высоте 55 метров.

В 1970 году О’Нил поставила рекорд по скорости на водных лыжах среди женщин — 168,74 километра в час. В 1976 году она проехала по дну высохшего озера на трехколесном болиде с реактивным двигателем на перекиси водорода. О’Нил разогнала его до 824 километра в час и стала самой быстрой гонщицей в истории. Этот рекорд держится до сих пор.

В 1979 году о ней сняли биографический фильм «Тихая победа: история Китти О’Нил». Ее играла актриса Стокард Ченнинг (Stockard Channing), а сама О’Нил исполняла все трюки. Слава гонщицы достигла таких масштабов, что компания Mattel выпустила Барби с ее внешностью. На кукле был желтый комбинезон и красный шарф.

В 1982 году погибли знакомые каскадеры О’Нил. После этого она решила завершить карьеру. К тому времени ей принадлежало 22 рекорда скорости на земле и воде.