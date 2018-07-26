Умерла самая старая в мире женщина

Об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

Японка скончалась 22 июля. Женщина родилась 2 мая 1901 года в японской префектуре Вакаяма и прожила 117 лет и 81 день. Она официально была признана самой старой в мире женщиной и самым старым в мире человеком.

Члены ее семьи рассказывают, что Мияко любила поболтать, была невероятно доброй и терпеливой. Она увлекалась каллиграфией и любила вкусно поесть. Особенно ей нравились суши. Ее муж был сотрудником японских национальных железных дорог, и они часто путешествовали.

Титул самой пожилой женщины перешел к Мияко в апреле этого года, когда скончалась 117-летняя японка Наби Тадзима. Специалисты, фиксирующие мировые рекорды, пока затрудняются ответить, кому перейдут два титула покойной японки.