Умерла самая старая в мире женщина

Четверг, 26 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умерла самая старая в мире женщина

Жительница Японии Тие Мияко, считавшаяся самой пожилой жительницей планеты, скончалась в возрасте 117 лет.

Об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

Японка скончалась 22 июля. Женщина родилась 2 мая 1901 года в японской префектуре Вакаяма и прожила 117 лет и 81 день. Она официально была признана самой старой в мире женщиной и самым старым в мире человеком.

Члены ее семьи рассказывают, что Мияко любила поболтать, была невероятно доброй и терпеливой. Она увлекалась каллиграфией и любила вкусно поесть. Особенно ей нравились суши. Ее муж был сотрудником японских национальных железных дорог, и они часто путешествовали.

Титул самой пожилой женщины перешел к Мияко в апреле этого года, когда скончалась 117-летняя японка Наби Тадзима. Специалисты, фиксирующие мировые рекорды, пока затрудняются ответить, кому перейдут два титула покойной японки.

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