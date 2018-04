Умерла вокалистка The Staple Singers

Исполнительнице было 80 лет. Причина смерти пока не раскрывается.

Ивонн выступала в The Staple Singers вместе с сестрами Клиотой и Мейвис, а также со своим отцом и основателем коллектива Робаком Стейплсом, известным под псевдонимом Попс. Группа была создана Робаком в 1948-м.

В начале существования она исполняла песни в жанре госпел, однако с ростом популярности перешла на соул и поп-музыку. Ивонн приняла участие в записи таких хитов коллектива, как Respect Yourself, I’ll Take You There и Heavy Makes You Happy.

Коллектив завершил свое существование в 1994 году. В 1999-м The Staple Singers вошли в Зал славы рок-н-ролла. В 2005-м группа получила премию «Грэмми» «За музыкальные достижения всей жизни».

Робак Стейплс скончался в 2000 году от травм при падении у себя дома. Сестра Ивонн Клиота умерла в 2013 году после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера. 78-летняя Мейвис Стейплс занимается сольной музыкальной карьерой.