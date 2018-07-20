Умерла жена Высоцкого

Об этом во «ВКонтакте» заявили представители Нижнетагильского драматического театра, в котором она работала.

«Нет слов, чтобы описать наше горе. Этим утром ушла из жизни народная артистка России Иза Высоцкая. Прощайте, удивительная, блистательная Иза Константиновна!» - говорится в посте. В театре отметили, что прощание с артисткой состоится в Нижнем Тагиле 22 июля.

Высоцкой был 81 год. Причина смерти пока не называется.

Изольда окончила Школу-студию МХАТ в 1958 году, после чего работала актрисой в Киеве, Ростове-на-Дону, Перми, Владимире и Лиепае (Латвия). Она вышла замуж за Владимира Высоцкого в 1960-м. Артисты развелись пять лет спустя. В Нижнетагильском драматическом театре Высоцкая служила с 1970 года.