Умерла жена Высоцкого

Пятница, 20 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умерла жена Высоцкого

Народная артистка России Изольда Высоцкая, первая жена музыканта Владимира Высоцкого, скончалась на Урале в пятницу, 20 июля.

Об этом во «ВКонтакте» заявили представители Нижнетагильского драматического театра, в котором она работала.

«Нет слов, чтобы описать наше горе. Этим утром ушла из жизни народная артистка России Иза Высоцкая. Прощайте, удивительная, блистательная Иза Константиновна!» - говорится в посте. В театре отметили, что прощание с артисткой состоится в Нижнем Тагиле 22 июля.

Высоцкой был 81 год. Причина смерти пока не называется.

Изольда окончила Школу-студию МХАТ в 1958 году, после чего работала актрисой в Киеве, Ростове-на-Дону, Перми, Владимире и Лиепае (Латвия). Она вышла замуж за Владимира Высоцкого в 1960-м. Артисты развелись пять лет спустя. В Нижнетагильском драматическом театре Высоцкая служила с 1970 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Публикация Роналдуодна из популярнейших в Instagram

      Публикация Роналду о переходе в "Ювентус" - одна из популярнейших в истории Instagram.

      Подробнее

    • Португалия: контрафактная одежда

      Группа по налоговым действиям GNR провела передвижную контрольную операцию в муниципалитете Меальяда.

      Подробнее

    • Испанский жилищный фонд вырос в 2017 году

      В прошлом году число жилых объектов в Испании достигло 26 645 100 единиц, что на 0,23% больше чем годом ранее.

      Подробнее

    • Испания: турист погиб на Майорке во время мини-цунами

      В Сантаньи (Майорка) 16 июля произошло метеоцунами, которое унесло жизнь немецкого туриста.

      Подробнее

    • Вице-премьер Италии решил засудить писателя за клевету

      Ему не понравились записи писателя в Twitter.

      Подробнее

    • Италия: компания Lamborghini достигла производственных высот

      Прошлый год для Lamborghini стал самым успешным за всю 55-летнюю историю фирмы.

      Подробнее

    • Умерла жена Высоцкого

      Народная артистка России Изольда Высоцкая, первая жена музыканта Владимира Высоцкого, скончалась на Урале в пятницу, 20 июля.

      Подробнее

    • Люксовый бренд сжег свою одежду на сумму 36 млн долларов

      Британский люксовый бренд Burberry в прошлом году сжег собственную продукцию на сумму 36 миллионов долларов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda