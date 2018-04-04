Умерший после боя боксер спас жизни семерых человек

Среда, 04 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Умерший после боя боксер спас жизни семерых человек

Британский боксер Скотт Вестгарт, скончавшийся после боя с соотечественником Деком Спелманом, стал донором органов и спас семь жизней.

Об этом изданию The Boxing Post рассказала мать боксера. По ее словам, после смерти сына она позволила врачам использовать его органы в качестве донорских. В результате органы Вестгарта спасли жизни семерым людям, пишет ntv.ru.

Напомним, 31-летний британский боксер Скотт Вестгарт одержал победу в поединке со своим соотечественником Деком Спелманом. По ходу поединка оба боксера побывали в нокдауне. После боя Вестгарт дал интервью, а потом почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Позже он умер не приходя в сознание от кровоизлияния в мозг.

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      Британский боксер Скотт Вестгарт, скончавшийся после боя с соотечественником Деком Спелманом, стал донором органов и спас семь жизней.

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