Умерший после боя боксер спас жизни семерых человек

Об этом изданию The Boxing Post рассказала мать боксера. По ее словам, после смерти сына она позволила врачам использовать его органы в качестве донорских. В результате органы Вестгарта спасли жизни семерым людям, пишет ntv.ru.

Напомним, 31-летний британский боксер Скотт Вестгарт одержал победу в поединке со своим соотечественником Деком Спелманом. По ходу поединка оба боксера побывали в нокдауне. После боя Вестгарт дал интервью, а потом почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Позже он умер не приходя в сознание от кровоизлияния в мозг.