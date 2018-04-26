Уникальный кинотеатр в аквапарке Абу-Даби

В аквапарке Yas Waterworld в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби открывается первый 5D-кинотеатр, гарантирующий зрителям «эффект погружения» в сюжет фильма.

Но кинотеатр будет пока показывать только один фильм - «Легенду о потерянной жемчужине», который повествует о местных традициях жемчужных промыслов, пишет newsru.com.

По сюжету, главный персонаж фильма Дана пробирается через пески Абу-Даби, чтобы спасти мать-жемчужину. 3D-фильм дополнен разнообразными спецэффектами - брызгами воды, дождями, водопадами, фонтанами, стрельбой из водяных пистолетов и тому подобным, сообщает The National. По мере развития сюжета уровень воды в зале кинотеатра будет подниматься до 45-50 см.

Кроме того, гостей в кинотеатре ждут вибрирующие кресла, стелящийся по полу туман, порывы ветра и щекотка.

Открытие кинотеатра намечено на июнь 2018 года.