Уникальный кинотеатр в аквапарке Абу-Даби

Четверг, 26 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Уникальный кинотеатр в аквапарке Абу-Даби

В аквапарке Абу-Даби открывается уникальный кинотеатр, затапливаемый водой во время сеанса.

В аквапарке Yas Waterworld в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби открывается первый 5D-кинотеатр, гарантирующий зрителям «эффект погружения» в сюжет фильма.

Но кинотеатр будет пока показывать только один фильм - «Легенду о потерянной жемчужине», который повествует о местных традициях жемчужных промыслов, пишет newsru.com.

По сюжету, главный персонаж фильма Дана пробирается через пески Абу-Даби, чтобы спасти мать-жемчужину. 3D-фильм дополнен разнообразными спецэффектами - брызгами воды, дождями, водопадами, фонтанами, стрельбой из водяных пистолетов и тому подобным, сообщает The National. По мере развития сюжета уровень воды в зале кинотеатра будет подниматься до 45-50 см.

Кроме того, гостей в кинотеатре ждут вибрирующие кресла, стелящийся по полу туман, порывы ветра и щекотка.

Открытие кинотеатра намечено на июнь 2018 года.

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