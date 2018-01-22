Уоррен Баффетт вложит средства в испанскую недвижимость

Понедельник, 22 Январь 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Уоррен Баффетт вложит средства в испанскую недвижимость

Обладатель третьего места в рейтинге самых богатых жителей планеты Уоррен Баффетт заинтересовался вложением средств в испанский рынок недвижимости.

Для реализации данной цели он вошел в состав фонда Stoneshield Capital, который в этом году планирует инвестировать в недвижимость Испании около 300 миллионов евро. На сегодняшний день фонд располагает 200 миллионами, полученными в основном за счет вложений бывших руководителей американского фонда Lone Star в Испании - Хуана Пепы, который вывел его на национальный рынок, и Фелипе Моренеса, сына президента банка Santander Аны Ботин. К ним также присоединились другие международные инвесторы, в том числе и Баффетт, пишет noticia.ru.

Стратегия фонда, представители которого уже изучают варианты участия в нескольких операциях, будет носить консервативный характер, что ограничит размер его возможных задолженностей. Что касается конкретных секторов, то с этой точки зрения интересы Stoneshield Capital крайне разнообразны и охватывают жилую недвижимость, отели, офисные площади и коммерческие активы.

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