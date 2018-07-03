Упавший в воду мужчина сутки плавал в океане и чудом спасся

Ночью члены экипажа норвежского лайнера заметили, как их 33-летний коллега упал за борт, и сообщили об этом в службу спасения. Через десять минут на помощь вылетел поисковой самолет, однако найти мужчину удалось лишь спустя 22 часа в 21 морской миле от берега Кубы. Стюард судна Glory, случайно заметивший пострадавшего, сообщил, что он отлично себя чувствовал и находился в стабильном состоянии.

«Это не что иное, как чудо!», - удивился президент Carnival Cruise Line Кристин Даффи. «Честь и слава команде Glory за это спасение попавшего в беду моряка», - добавил он.

«Мы очень рады, что наш сотрудник жив и скоро увидится со своими друзьями и семьей. Мы также безумно благодарны компании Carnival Cruise Line», - поделился представитель Norwegian Cruise Line.