Уровень состоятельности испанских семей вырос

Согласно данным Банка Испании, уровень состоятельности испанских семей в третьем квартале 2017 года составил более 1,332 трлн евро, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2016-го, однако на 1,3% меньше, чем в предыдущем квартале. Таким образом, этот показатель достиг 115,8% ВВП.

Согласно этим данным, уровень состоятельности испанских семей в настоящее время выше, чем до экономического кризиса: в первом квартале 2007-го, как раз перед началом рецессии, эта сумма составляла 1 трлн евро. Это говорит о том, что семьи в Испании использовали годы кризиса для сокращения долга и накопления капитала, пишет espanarusa.com.

Общий объем финансовых активов семей без вычета долга достиг суммы 2,109 трлн евро в третьем квартале 2017-го, что на 2,8% больше, чем год назад, и на 1,9% меньше, чем во втором квартале.

В третьем квартале 2017 года общая сумма финансовых активов испанских семей и некоммерческих институтов, обслуживающих домашние хозяйства (ISFLSH) соответствовала 183,2% ВВП, что на 1,8% меньше, чем год назад.

Уровень долга испанских семей снова вернулся к тенденции снижения, наблюдающейся с третьего квартала 2016-го, после того, как во втором квартале эта цифра выросла на +0,9%. Так, объем долга за рассматриваемый период составил 711,5 млрд евро, что на 1,2% меньше, чем в предыдущем триместре. В среднегодовом исчислении долг семей снизился на 1,2%. Этот показатель не переставал сокращаться с 2010 года, хотя как раз этот период был самым сложным для экономики.