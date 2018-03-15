Уровень воды в испанских водоемах превысил отметку 50%

За две недели в стране выпало 3813 кубических гектометров осадков, что является рекордным показателем текущего десятилетия.

Таким образом, на данный момент запасы пресной воды в Испании составили в общей сложности 30 120 кубических гектометров и достигли 53,7% от своего максимума. Отметка в 50% была преодолена впервые за восемь последних месяцев и уровень воды впервые за это время вернулся к значениям июня 2017 года, пишет espanarusa.com.

В последние недели осадки прошли по всему Пиренейскому полуострову, и их максимум пришелся на село Навасеррада в автономном сообществе Мадрид (133,6 литров на квадратный метр). Несмотря на это, согласно данным испанского Министерства окружающей среды, начало 2018 года получилось самым засушливым в текущем десятилетии, и решить проблему засухи за счет естественного пополнения водоемов не представляется возможным. Хуже всего на данный момент дела обстоят в реках Сегура (20,1% от максимума) и Хукар (28,7%), а почти на 100% заполнены водоемы в Стране Басков.