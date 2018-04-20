Усиление мер безопасности в столице Португалии

В португальском Лиссабоне усилены меры безопасности, вероятны сбои в работе общественного транспорта в местах проведения конкурса песни «Евровидение», сообщает в четверг ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ), пишет interfax.ru.

«Португалия - 08-12.05 конкурс песни «Евровидение-2018» в г. Лиссабон. Усилены меры безопасности. Вероятны сбои в работе общественного транспорта в местах проведения мероприятия (Parque das Nações, Praça do Comércio)», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

«Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии с 8 по 12 мая. Полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал - 12 мая.