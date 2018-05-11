Установлен первый в Испании пешеходный переход в формате 3D

Пятница, 11 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Установлен первый в Испании пешеходный переход в формате 3D

В городе Вила-Реаль установлен первый в Испании пешеходный переход в формате 3D.

Власти города Вила-Реаль, который расположен примерно в часе езды от Валенсии, решили установить первый в Испании пешеходный переход, выполненный в формате 3D. Причиной такого эксперимента стало большое число жалоб местных жителей на водителей автомобилей, которые развивают высокую скорость на отдельных участках городских магистралей. После этого в мэрии позаимствовали технологию, которая применяется в ряде населенных пунктов Индии, Китая, Исландии и Германии. Ее суть заключается в визуальном эффекте, благодаря которому создается впечатление, что линии «зебры» являются трехмерными, и лихачу кажется, что на его пути оказывается непреодолимое препятствие.

Пока 3D-переход установлен только в одном месте - на закрытой от движения территории по соседству с мэрией и представляет собой скорее прототип настоящей «зебры». Тем временем при помощи полиции производится изучение тех мест, в которых она могла бы принести реальную пользу. О том, насколько высокой будет эффективность, сказать трудно, даже основываясь на примере других стран, поскольку в большинстве из них внедрение 3D-технологии началось только осенью прошлого года, пишет espanarusa.com.

Испанские эксперты в области безопасности дорожного движения утверждают, что можно было бы обратиться и к собственному опыту. Так, еще в 2010 году в Понтеведре уложили специальное покрытие, передвигаться по которому можно со скоростью, не превышающей 30 км/ч. В итоге число серьезно пострадавших в ДТП за 6 лет снизилось со 140 до 20 человек, и при этом не было зафиксировано ни одного летального исхода.

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