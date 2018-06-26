В 17 провинциях Испании объявлена желтая тревога из-за жары

Вторник, 26 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В 17 провинциях Испании объявлена желтая тревога из-за жары

Высокие температуры воздуха и сильные грозы в некоторых частях Испании стали причиной активации желтого уровня опасности в 17 провинциях и 7 автономиях.

Об этом сообщило Государственное метеорологическое агентство страны (Aemet) на своем официальном портале.

В Кастилии - Ла-Манче, в провинциях Альбасете, Куэнка и Гвадалахара активирован желтый код опасности по причине жары: в некоторых зонах Альбасете температура поднялась до 34 - 37°С.

В Арагоне также объявлена желтая тревога из-за повышения температуры до 36°С в зонах Альбаррасина, Хилоки, юга Уэски, Синко-Вильяс и Рибера-дель-Эбро, пишет espanarusa.com.

В Мадриде по-прежнему активен желтый код опасности из-за жары (34 - 37°С), установившейся в зонах юга и запада региона, муниципалитетах Вега, Энарес, в самой столице и в районе гор.

В Валенсийском сообществе желтый код опасности продолжит действовать только в Валенсии, где воздух прогреется до 34°С. В Кастилии и Леоне активировали желтую тревогу из-за жары в провинциях Бургос, Паленсия, Сория и Вальядолид (до 36°С) и из-за гроз с сильным порывистым ветром и градом – в Леоне и Саморе.

В Астурии, а также провинциях Луго и Оренсе (Галисия) остается активированной желтая тревога из-за гроз в горных районах.

Метеорологи напоминают, что желтая тревога не предполагает серьезного риска для населения, однако необходимые меры предосторожности должны быть приняты.

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