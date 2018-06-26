В 1/8 финала чемпионата мира по футболу Испания сыграет с Россией

Первая за более чем 50 лет встреча между этими командами завершилась вничью 2:2, причем испанским футболистам, выступавшим в роли безусловных фаворитов, пришлось отыгрываться дважды. В первом тайме Иско исправил очередную нелепую ошибку в обороне, которую на пару совершили «два капитана», Андрес Иньеста и Серхио Рамос, а уже незадолго до финального свистка честь флага спас – и не без помощи системы видеоповторов VAR – Иаго Аспас.

Занять первое место в группе В «красной фурии» помогли иранцы, которые также свели вничью матч с Португалией. На гол Рикарду Куарежмы персы ответили реализованным пенальти в исполнении Карима Ансарифарда. В отличие от нападающего сборной Ирана Криштиану Роналду воспользоваться своим шансом не сумел: на 53-й минуте мяч после его удара с 11-метровой отметки намертво взял иранский голкипер, пишет espanarusa.com.

Тем не менее при равном числе набранных очков (5 - одна победа и две ничьих) первое место в группе В заняла сборная Испании за счет большего числа забитых мячей (6 против 5). Теперь в 1/8 финала «красная фурия» вопреки своему желанию, озвученному ее главным тренером Фернандо Йерро, встретится со сборной России. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники», а днем ранее в Сочи сыграют Португалия и Уругвай.