В 1/8 финала чемпионата мира по футболу Испания сыграет с Россией

Вторник, 26 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В 1/8 финала чемпионата мира по футболу Испания сыграет с Россией

В решающем матче группового турнира ЧМ-2018 сборная Испании не смогла одолеть уже ни на что не претендовавшую сборную Марокко.

Первая за более чем 50 лет встреча между этими командами завершилась вничью 2:2, причем испанским футболистам, выступавшим в роли безусловных фаворитов, пришлось отыгрываться дважды. В первом тайме Иско исправил очередную нелепую ошибку в обороне, которую на пару совершили «два капитана», Андрес Иньеста и Серхио Рамос, а уже незадолго до финального свистка честь флага спас – и не без помощи системы видеоповторов VAR – Иаго Аспас.

Занять первое место в группе В «красной фурии» помогли иранцы, которые также свели вничью матч с Португалией. На гол Рикарду Куарежмы персы ответили реализованным пенальти в исполнении Карима Ансарифарда. В отличие от нападающего сборной Ирана Криштиану Роналду воспользоваться своим шансом не сумел: на 53-й минуте мяч после его удара с 11-метровой отметки намертво взял иранский голкипер, пишет espanarusa.com.

Тем не менее при равном числе набранных очков (5 - одна победа и две ничьих) первое место в группе В заняла сборная Испании за счет большего числа забитых мячей (6 против 5). Теперь в 1/8 финала «красная фурия» вопреки своему желанию, озвученному ее главным тренером Фернандо Йерро, встретится со сборной России. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники», а днем ранее в Сочи сыграют Португалия и Уругвай.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: вход с собакой в (некоторые) рестораны - разрешен

      Соответствующий закон был принят парламентом в феврале и вступил в силу 25 июня.

      Подробнее

    • Португалия: мошенничество с банковскими переводами

      Уголовная полиция (PJ) опубликовала важную информацию.

      Подробнее

    • В 1/8 финала чемпионата мира по футболу Испания сыграет с Россией

      В решающем матче группового турнира ЧМ-2018 сборная Испании не смогла одолеть уже ни на что не претендовавшую сборную Марокко.

      Подробнее

    • Численность населения Испании увеличилась за счет иммигрантов

      Увеличение второй год подряд иммиграционного потока в Испанию привело к росту численности населения страны.

      Подробнее

    • Италия: знаменитые скачки Палио пройдут в Сиене

      2 июля в итальянской Сиене состоятся традиционные скачки - Сиенское Палио.

      Подробнее

    • В итальянской моцарелле обнаружили иглы

      Почти четыре тысячи упаковок моцареллы флорентийского производства будут изъяты из итальянских супермаркетов.

      Подробнее

    • Уникальная панда странного окраса поставила ученых в тупик

      Специалисты оказались не в состоянии объяснить, почему шерсть панды, проживающей на территории заповедника в китайской провинции Шэньси, имеет коричневый окрас.

      Подробнее

    • Дочь звезды «Секса в большом городе» стала сыном

      Актриса Синтия Никсон, наиболее известная по сериалу «Секс в большом городе», поздравила своего 21-летнего сына Сэмюэла, который родился Самантой, с окончанием колледжа.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda