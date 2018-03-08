В 2019 году авиабилеты в Испании подешевеют на 12%

Четверг, 08 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

В 2019 году авиабилеты в Испании подешевеют на 12%

Министр развития Испании Иньиго де ла Серна объявил, что правительство приняло решение снизить с 2019 года тарифы на авиабилеты на 12%.

Тарифы были заморожены с 2012 по 2017 год. Летом прошлого года Министерство развития объявило о планах по их постепенному снижению на 11,5% к 2020 году. Изначально планировалось, что в 2018 году билеты подешевеют на 3%, в 2019 - на 4%, а в 2020 - на 5%. Изменения, о которых министр объявил на  Всемирном конгрессе по организации воздушного движения, проходящем на этой неделе в Мадриде, коснутся лишь планов на следующий год. В 2018 и 2020 году снижение тарифов будет соответствовать запланированным уровням, пишет noticia.ru.

Де ла Серна отметил, что снижение тарифов связано с обязательствами Испании в рамках инициативы по созданию единого европейского воздушного пространства. Цены, предложенные министерством, станут самыми низкими в Евросоюзе.

По заверениям министра развития, в стране на протяжении 52 месяцев наблюдается тенденция к росту потока авиапассажиров. В 2017 году Испания побила рекорд по числу туристов, значительная часть которых прибыла самолетом.

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