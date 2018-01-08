В 30 испанских провинциях объявлено предупреждение из-за непогоды

Понедельник, 08 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В 30 испанских провинциях объявлено предупреждение из-за непогоды

Испания, особенно ее центральная и северная часть, оказались во власти снегопадов и резкого похолодания.

В понедельник Государственное метеорологические агентство объявило предупреждение в 30 испанских провинциях.

В минувшие выходные сразу несколько ключевых автомобильных трасс оказались заблокированы из-за снегопада. Некоторым водителям пришлось ночевать в машинах. К ликвидации последствий были подключены вся доступная техника и военнослужащие, пишет noticia.ru.

В провинциях Авила, Бургас и Леон в понедельник столбики термометров показывали от минус 5 до минус 8 градусов. Здесь объявлен «желтый» уровень метеорологической угрозы. Такое же предупреждение получили жители Валенсии, Саламанки, Сеговии, Сории, Вальядолида, Барселоны, Жироны, Лериды, Мадрида, Ла-Риохи, Кантабрии, Куэнки, Толедо, Теруэля, Сарагосы, Гранады и Гвадалахары.

Гвадалахара стала единственным регионом, где сегодня действует «оранжевый» уровень опасности. В Хане, Малаге и Гранаде возможны снегопады.

Из-за сильных волн объявлено предупреждение на островах Эль-Йерро, Фуэртевентура, Гран-Кантария, Ла-Гомера, Лансароте, Майорка и Тенерифе. А на Минорке картину усугубляют ливни и шторм.

Последние новости

    • Португалия: рыбалка на море - дело опасное

      Инцидент произошел рядом с Farol da Guia в Кашкайше в минувшую субботу, около 17.00.

      Подробнее

    • Ледяная статуя Роналду в Москве стала поводом для шуток

      Установленная в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» ледяная скульптура португальского футболиста привлекла внимание западных СМИ.

      Подробнее

    • Испания: фестиваль русского кино в Марбелье

      Международный фестиваль русского кино в Марбелье будет представлен на выставке FITUR-2018.

      Подробнее

    • Испания: Renfe объявило о скидках до 70%

      Крупнейшая испанская железнодорожная компания присоединяется к сезону постновогодних скидок.

      Подробнее

    • Италия: Берлускони исключил возвращение в «Милан»

      Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони исключил возможное возвращение в итальянский клуб.

      Подробнее

    • Италия: Папа разрешил женщинам кормить грудью в Сикстинской капелле

      Папа Римский Франциск одобрил кормление грудью внутри Сикстинской капеллы в Ватикане.

      Подробнее

    • В Лос-Анджелесе раздали «Золотые глобусы»

      В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».

      Подробнее

    • В Нью-Йорке загорелcя небоскреб Trump Tower

      В башне Trump Tower произошло возгорание.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!