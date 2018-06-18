В аэропорту Португалии заменили странную статую Роналду

Понедельник, 18 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

В аэропорту Португалии заменили странную статую Роналду

Бюст звездного фтболиста появился в аэропорту португальского острова Мадейра в 2017 году, когда аэровокзалу официально присвоили имя Роналду.

В аэропорту португальского острова Мадейра в дни ЧМ-2018 заменили странную статую Криштиану Роналду, против которой выступали его фанаты.

Бюст появился в здании аэровокзала в 2017 году, когда аэропорту официально присвоили имя Роналду: футболист родился и вырос на Мадейре.

Автор скульпутры - местный художник Эммануэль Сантос. Он работал над бюстом три недели, но большинству фанатов Роналду произведение совсем не понравилось. В социальных сетях было множество критических комментариев. Пользователи считали, что скульптура больше похожа на бывшего нападающего «Арсенала» Наилла Куинна, пишет eg.ru.

Наконец руководство аэропорта решило заменить скандальный бюст. Новая версия вышла классической и очень похожей на футболиста. Однако теперь возмутилась другая часть фанатов Роналду. Португальцы собирают подписи под петицией за возвращение прежнего монумента, который считают достопримечательностью острова.

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