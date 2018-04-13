В Африке нашли загадочную древнюю библиотеку

Пятница, 13 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Африке нашли загадочную древнюю библиотеку

Французские археологи обнаружили в Судане коллекцию древних текстов и табличек, написанных на древнем кушитском языке, который не всегда поддается расшифровке.

Возраст находки составляет 2700 лет.

Место раскопок находится в местности Седейнга, где располагаются руины храма, датированного XIV веком до нашей эры и посвященного Тие - супруге египетского фараона Аменхотепа III. С VII века до нашей эры этот участок превратился в «город мертвых» - некрополь, состоящий из 80 пирамид и сотни гробниц.

Древние тексты располагаются на гробницах, притолоках и стеллах и написаны на мероитском языке, который использовался примерно со II века до нашей эры до V века нашей эры в Нубии и северном Судане.

Носителем этого исчезнувшего языка был народ древнего царства Куша, который был завоеван Египтом во времена правления фараона Тутмоса I. Мероитский алфавит был создан по образу древнеегипетского, однако некоторые записи до сих пор переведены не полностью.

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