В Альпах исчез туристический самолет

По предварительным данным, сигнал от самолета перестал поступать между областью Валле-д’Аоста в Италии и областью Савойя во Франции.

Вместе с ним в Марсель вылетел еще один самолет, однако он сменил курс из-за плохих погодных условий. На данный момент спасательные вертолеты занимаются поисками исчезнувшего воздушного судна.

Ранее в августе на севере Италии разбился туристический самолет PA-18, погибли двое пассажиров. Инцидент произошел в районе города Тревизо. При взлете самолет врезался в кабель среднего напряжения, загорелся и упал в реку Пьяве. Прибывшие на место произошедшего пожарные смогли потушить загоревшийся PA-18, однако спасти находившихся на борту не удалось: их обгоревшие тела нашли среди обломков.