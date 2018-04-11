В Альпах ищут пропавшего немецкого миллиардера

Среда, 11 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Альпах ищут пропавшего немецкого миллиардера

Увлекающийся горными лыжами немецкий магнат Карл-Эриван Хауб исчез в Альпах на границе Италии и Швейцарии. Идет поисковая операция.

Руководитель группы Tengelmann, владеющей в том числе магазинами Obi, Карл-Эриван Хауб пропал в Альпах на границе Италии и Швейцарии. Как пишет итальянская газета Corriere della Sera, 58-летний миллиардер, увлекающийся горными лыжами, пропал в зоне вершины Маттерхорн, которую в Италии называют Монте Червино, еще в субботу утром. Последний сигнал его мобильного телефона был зафиксирован в субботу вечером, пишет ntv.ru.

Поисковую операцию осложняют тяжелые погодные условия в зоне исчезновения Хауба. Его семья, являющаяся одной из самых богатых не только в Германии, но и в мире, выделила «значительную сумму» для финансирования поисковой операции.

Адриано Фавре, координатор поисково-спасательных работ с итальянской стороны: «Мы проводили поиски и сегодня, как мы, так и швейцарцы, однако, учитывая погодные условия, мы не можем слишком отдаляться от трасс, поскольку это слишком рискованно».

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