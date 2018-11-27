В Англии нашли массовое захоронение женщин

Вторник, 27 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Англии нашли массовое захоронение женщин

Археологи университета Шеффилда (Великобритания) обнаружили неизвестное англосаксонское кладбище, захоронения на котором датированы V-VI веками нашей эры. 

Кладбище было найдено в графстве Линкольншир (Англия), расположенном у берегов Северного моря. Специалисты нашли 20 погребений, при этом в могилах, большинство из которых принадлежали женщинам, были обнаружены артефакты, использованные в ритуальных обрядах. Среди предметов были ожерелья из янтарных, стеклянных и хрустальных бусин, щипчики, сумки из ткани и броши.

Рядом с останками двух женщин ученые нашли серебряные кольца и пряжки, по стилю характерные для северогерманских племен ютов, что жили в древнем королевстве Кент (450-871 годы нашей эры). Еще в одной могиле были обнаружены кости женщины, которая левой рукой придерживала останки ребенка.

Были также обнаружены мужские могилы, в которых были похоронены воины вместе с оружием, включая копья и щиты.

В настоящее время ученые проводят исследования, в том числе изотопный состав зубов и костей, что позволит узнать, где родились и выросли погребенные, и что именно они употребляли в пищу.

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