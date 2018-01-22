В Англии умер чемпион мира по футболу

Понедельник, 22 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Англии умер чемпион мира по футболу

Чемпион мира по футболу-1966 в составе сборной Англии Джимми Армфилд скончался на 83-м году жизни.

Об этом сообщается в Twitter Футбольной ассоциации Англии.

«Скончался бывший вратарь сборной Англии и «Блэкпула» Джимми Армфилд. Наши мысли с его семьей и друзьями», - говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

Армфилд играл за «Блэкпул». После завершения карьеры футболиста он работал тренером в «Болтоне» и «Лидсе».

За сборную Англии Армфилд сыграл 43 матча. В финале чемпионата мира 1966 года он был запасным голкипером, место в воротах команды занимал Гордон Бэнкс. В том матче англичане обыграли сборную ФРГ со счетом 4:2.

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