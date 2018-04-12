В Аргентине пропажу полутонны марихуаны свалили на мышей

Четверг, 12 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Аргентине пропажу полутонны марихуаны свалили на мышей

В аргентинском городе Пилар с полицейского склада исчезло 540 килограммов марихуаны.

Местные сотрудники правоохранительных органов в зале суда заявили, что наркотик съели мыши, передает BBC News.

Пропажу обнаружил новый руководитель местной полиции Эмилио Портеро (Emilio Portero). В результате выяснилось, что пропало больше полутонны наркотика. При этом на складе на протяжении последних двух лет хранилось шесть тонн марихуаны.

Эксперты из Буэнос-Айреса пришли к выводу, что мыши не могли принять каннабис за пищу и, скорее всего, умерли бы от ее употребления. Отмечается, что мертвых грызунов рядом со складом также не обнаружили.

Суду предстоит выяснить, пропали ли наркотики из-за халатности сотрудников полиции или же их украли специально. Восемь стражей порядка уже уволили из полиции и сразу же взяли под стражу для судебных разбирательств. 4 мая они предстанут перед судом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: австрийцы все-таки погибли...

      Трагически завершился приезд австрийских туристов в Португалию для занятий парапланеризмом.

      Подробнее

    • Португалия: цены на жилье

      Евростат назвал страны с наибольшим ростом цен на жилье в 2017 году.

      Подробнее

    • Испания: Хуана Карлоса I выписали из больницы

      Хуан Карлос I остался «очень доволен» выпиской из больницы.

      Подробнее

    • Племянник испанского короля оскорбил чиновников из Малаги

      В поезде AVE, следовавшем из Мадрида в Малагу, произошел инцидент с участием сына инфанты Елены Фройлана де Маричалара и членов Союза левых сил.

      Подробнее

    • Итальянский дебют «Часовых мастеров»

      Дебют выставки «Часовые мастера - магистры художественного служения» (Watchmakers - TheMastersofArtHorology) состоялся в Риме.

      Подробнее

    • Более миллиона итальянских семей не имеют доходов от работы

      В Италии в 2017 году насчитывался 1 миллион 70 тысяч семей, в которых оба супруга, возраст которых составляет 25-64 лет, являются безработными.

      Подробнее

    • В Аргентине пропажу полутонны марихуаны свалили на мышей

      В аргентинском городе Пилар с полицейского склада исчезло 540 килограммов марихуаны.

      Подробнее

    • Президент Азербайджана переизбрался на четвертый срок

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев одержал победу на очередных выборах главы государства, за него проголосовало более 86 процентов избирателей.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!