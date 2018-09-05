В августе в Испании выросло число безработных

По данным Министерства труда, миграции и социального обеспечения, общее число безработных установилось на уровне 3 182 068 человек.

В службе социального обеспечения в августе было зарегистрировано 18,84 млн трудоустроенных граждан, что почти на 203 тысячи человек меньше, чем в июле. Это также худший результат для августа с 2008 года, пишет noticia.ru.

За год число зарегистрированных в системе жителей Испании выросло почти на 530 тысяч человек, а число безработных сократилось на 200 тысяч, или почти на 6%.

Самое заметное сокращение занятости наблюдалось в сфере услуг, где безработными стали почти 40 тысяч человек, а также в строительстве (9,2 тысячи) и промышленности (8,1 тысячи). В то же время в сельском хозяйстве число безработных уменьшилось на 4,6 тысяч.

По регионам количество безработных заметнее всего по сравнению с июлем увеличилось на Балеарских островах – на 3,72% до 38,6 тысяч человек, в Каталонии – на 3% до 380,7 тысяч человек и Мурсии – на 3% до 102,2 тысяч человек.

В то же время, в сравнении с прошлым годом во всех автономных сообществах количество безработных сократилось. Лидерами по этому показателю стали Мелилья (10,3%), Кастилия и Леон (9,4%) и Галисия (9%).