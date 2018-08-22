В Австралии умер «русский Тарзан», 60 лет проживший в джунглях

Среда, 22 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Австралии умер «русский Тарзан», 60 лет проживший в джунглях

Отшельник Михаил Фоменко, также известный как «русский Тарзан», скончался в Австралии на 89-м году жизни.

Последние годы Фоменко провел в доме престарелых в городе Бабинда. До этого «русский Тарзан» более 60 лет прожил в джунглях.

Михаил Фоменко называл себя сыном грузинской княжны Елизаветы Мачабели и атлета-тяжеловеса Даниила Фоменко, однако документального подтверждения этому нет. Его семья якобы бежала от советской власти в Японию, а затем перебралась в Австралию. В юношеском возрасте Михаил успешно занимался легкой атлетикой и даже попал в сборную Олимпиады 1956 года. Но внезапно решил отказаться от всех благ цивилизации и ушел в лес: жил в одиночестве, охотился на крокодилов и кабанов.

Его находили в джунглях истощенным, арестовывали за бродяжничество, он проходил лечение электрошоком в психиатрической больнице, но неизменно уходил от людей в лес. В 2012-м его все-таки поместили в приют для пожилых, где он и умер, пишет Daily Mail.

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