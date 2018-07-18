В Баку состоялись переговоры президентов Азербайджана и Италии

Церемония встречи прибывшего накануне в Баку с официальным визитом президента Италии Серджо Маттареллы состоялась в среду, 18 июля.

Как говорится в сообщении на официальном сайте главы государства, в честь президента Италии на площади, на где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Италии Серджо Маттареллу, пишет ru.sputnik.az.

Начальник почетного караула отдал рапорт высокому гостю. Главы государств прошли перед строем почетного караула, после чего президент Италии поприветствовал азербайджанских военных.

Прозвучали государственные гимны Италии и Азербайджана.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Серджо Маттарелле, члены делегации Италии – президенту Ильхаму Алиеву.

Далее, после церемонии официальной встречи, в формате один на один прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Главы государств отметили успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Италией в политическом, экономическом и других направлениях. Была выражена уверенность в том, что официальный визит главы итальянского государства в Азербайджан внесет свой вклад в расширение связей двух стран.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

По завершении встречи один на один стартовали переговоры президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Италии Серджо Маттареллы при участии делегаций в расширенном составе. Стороны заключили ряд межправительственных соглашений.

После церемонии подписания документов президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла выступили с заявлениями для печати.