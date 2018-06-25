В Барселоне - самые высокие зарплаты в Испании в сфере IT

По словам специалистов из компании Experis IT, которая провела исследование по оплате труда в испанской сфере высоких технологий, между двумя крупнейшими городами страны и остальными регионами на протяжении многих лет существует значительный разрыв. В то же время Барселона в последние месяцы укрепила свои лидерские позиции по уровню зарплат, несмотря на то, что наибольший спрос на IT-специалистов по-прежнему наблюдается в столице Испании, где сконцентрированы штаб-квартиры крупнейших компаний сектора.

Разница в оплате труда связывается, в частности, с повышением спроса на профессионалов в этой области. В Барселоне наблюдается нехватка SAP-специалистов, высококвалифицированных специалистов по анализу данных, DevOps-инженеров, специалистов по кибербезопасносности и облачным технологиям. При этом отмечается, что испанские «айтишники» реже выбирают Барселону для работы, и местные компании привлекают больше иностранных сотрудников, пишет noticia.ru.

Исследование также показало, что по сравнению с 2016 годом заработок в IT больше всего вырос среди специалистов по мобильным технологиям, средняя годовая зарплата которых составила 38 тысяч евро, что на 26% больше чем в предыдущем году. У специалистов по кибербезопасности, которые в среднем получают 47 тысяч евро в год, зарплаты выросли на 20%, а у специалистов по SAP - на 10% до 45 тысяч евро В узкоспециализированных областях средние зарплаты могут превышать 70 тысяч евро в год.