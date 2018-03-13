В беспроводной зарядке разглядели угрозу для iPhone X

Автор издания Эдриан Кингсли-Хьюз заметил, что за полгода его iPhone прошел 135 полных циклов зарядки. Шесть месяцев назад Хьюз начал пользоваться беспроводным зарядным устройством, и как он утверждает, теперь вынужден постоянно заряжать смартфон.

Хьюз не уточняет, о какой модели идет речь - об iPhone X или 8, - но отмечает, что аккумулятор его предыдущего iPhone 6 Plus после 800 циклов зарядки по-прежнему имеет 80 процентов от первоначальной емкости.

Как пишет Mashable, пользователи телефонов на базе Android также столкнулись со значительным износом аккумуляторов при использовании беспроводных зарядок.