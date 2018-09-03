В Бразилии полностью сгорел старейший музей страны
В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии, который является старейшим научным учреждением страны.
В результате происшествия никто не пострадал, сообщает Globo.
Пожар произошел после закрытия музея, четверо смотрителей успели покинуть здание. По оценкам специалистов, коллекция насчитывает до 20 миллионов экспонатов: археологические артефакты, египетские и южноамериканские мумии, предметы быта и минералы.
Президент Бразилии Мишел Темер написал в Twitter, что утрачены 200 лет работы, исследований и знаний. Причины пожара пока не установлены.
Национальный музей был открыт в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В июне научное учреждение отметило свой 200-летний юбилей.
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