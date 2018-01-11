В Британии начали продавать итальянский туман
Туман собирают вдоль реки Стелла в регионе Фриули - Венеция-Джулия в неделю зимнего солнцестояния.
Итальянский туман в банках начали продавать в США и Великобритании.
Туман собирают добровольцы строго в полнолуние в зимнюю неделю солнцестояния. Цена одной банки составляет 3,5 евро, сообщает euromag.ru.
Фриули - Венеция-Джулия – северо-восточная область Италии на побережье Адриатического моря, граничащая с Австрией и Словенией. Здесь возвышаются остроконечные Доломитовые Альпы и растет виноград, из которого производят белое вино. Триест, столица региона, в XIX веке входил в состав Австро-Венгерской империи.