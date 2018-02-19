В Британии пациенту напечатали грудную клетку на 3D-принтере

71-летнему Питеру Мэггзу из-за раковой опухоли пришлось удалить половину грудной кости и три ребра, сообщает ABMU Health Board.

Как правило, в таких случаях хирурги отливают протез из медицинского цемента во время операции, но технология 3D-печати позволила изготовить имплант из титанового сплава и сократить время операции на два часа. При изготовлении протеза использовалась компьютерная томография грудной клетки Мэггза. Это один из первых случаев печати подобных протезов в Британии.

Операция длилась восемь часов. По словам врачей, имплант сел идеально, и они планируют практиковать такое протезирование и в будущем.