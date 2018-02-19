В Британии пациенту напечатали грудную клетку на 3D-принтере

Понедельник, 19 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Британии пациенту напечатали грудную клетку на 3D-принтере

Врачи госпиталя Моррисон в британском городе Суонси реконструировали с помощью 3D-принтера грудную клетку своего пациента.

71-летнему Питеру Мэггзу из-за раковой опухоли пришлось удалить половину грудной кости и три ребра, сообщает ABMU Health Board.

Как правило, в таких случаях хирурги отливают протез из медицинского цемента во время операции, но технология 3D-печати позволила изготовить имплант из титанового сплава и сократить время операции на два часа. При изготовлении протеза использовалась компьютерная томография грудной клетки Мэггза. Это один из первых случаев печати подобных протезов в Британии.

Операция длилась восемь часов. По словам врачей, имплант сел идеально, и они планируют практиковать такое протезирование и в будущем.

Последние новости

    • Португалия: «Порту» со счетом 5:0 разгромил «Риу Ави»

      Футболисты «Порту» одержали крупную победу над «Риу Ави» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Португалии.

      Подробнее

    • Португалия: сбор мусора - «по-умному»

      Инициатива по улучшению управления мусором в Кашкайше обернулась большими сбережениями и удовлетворенностью граждан.

      Подробнее

    • Испания - главный поставщик вина в Россию

      Испания в минувшем году поставила в Россию 53 млн литров вина.

      Подробнее

    • Испания: как остановить развитие рака головного мозга

      Испанцы разработали метод иммунотерапии, который останавливает развитие самого опасного вида рака головного мозга.

      Подробнее

    • В Италии пройдет праздник свиных шкварок

      Забавный гастрономический праздник свиных шкварок пройдет на улицах городка Сан-Мартино-ин-Рио в регионе Эмилия-Романья.

      Подробнее

    • Италия: выставка Моне открывается в Риме

      60 работ французского импрессиониста из парижского музея Мармоттан-Моне представлены на выставке в Риме.

      Подробнее

    • В Британии пациенту напечатали грудную клетку на 3D-принтере

      Врачи госпиталя Моррисон в британском городе Суонси реконструировали с помощью 3D-принтера грудную клетку своего пациента.

      Подробнее

    • Microsoft случайно рассекретила новую Windows

      Корпорация Microsoft по ошибке опубликовала на собственном сайте подробности версии Windows 10 на базе архитектуры ARM.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!