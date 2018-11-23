В Британии собаку арестовали за укус полицейского

Пятница, 23 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Британии собаку арестовали за укус полицейского

Щенка породы чау-чау поместили в питомник для опасных собак за то, что он укусил полицейского.

Как пишет газета Daily Mail, пес был арестован на основании «Акта об опасных собаках» и отправлен в питомник на девять месяцев.

Собака пряталась под машиной, откуда ее попытался достать полицейский. Испуганный щенок его укусил, пишет euromag.ru.

Хозяева считают наказание слишком суровым и готовы добавиться освобождения питомца через юристов. В соцсетях запущена кампания с хэштегом #FreeBungle. Бангл — кличка щенка.

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