В Британии собаку арестовали за укус полицейского
Щенка породы чау-чау поместили в питомник для опасных собак за то, что он укусил полицейского.
Как пишет газета Daily Mail, пес был арестован на основании «Акта об опасных собаках» и отправлен в питомник на девять месяцев.
Собака пряталась под машиной, откуда ее попытался достать полицейский. Испуганный щенок его укусил, пишет euromag.ru.
Хозяева считают наказание слишком суровым и готовы добавиться освобождения питомца через юристов. В соцсетях запущена кампания с хэштегом #FreeBungle. Бангл — кличка щенка.
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