В Британии собаку арестовали за укус полицейского

Как пишет газета Daily Mail, пес был арестован на основании «Акта об опасных собаках» и отправлен в питомник на девять месяцев.

Собака пряталась под машиной, откуда ее попытался достать полицейский. Испуганный щенок его укусил, пишет euromag.ru.

Хозяева считают наказание слишком суровым и готовы добавиться освобождения питомца через юристов. В соцсетях запущена кампания с хэштегом #FreeBungle. Бангл — кличка щенка.