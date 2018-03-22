В Чехии взорвался химический завод

Взрыв прогремел на химзаводе в чешском городе Кралупы-над-Влатвой 20 км к северу от Праги. По данным Associated Press, предприятие принадлежит польской компании Synthos.

По предварительным данным, при взрыве погибли шесть человек. Также есть пострадавшие, их точное количество пока не известно. Предположительно, взрыв прогремел во время проведения работ по чистке пустой цистерны для топлива, пишет ntv.ru.

Причины взрыва и прочие подробности пока не известны.