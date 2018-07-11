В Египте нашли загадочный черный саркофаг

Специалисты пока не знают, чьи останки могут в нем находиться. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам ученых, эта находка - один из самых крупных найденных египетских саркофагов. В высоту он достигает 185 сантиметров, в ширину - 165 сантиметров, а в длину - 265 сантиметров. По оценкам, он был запечатан около двух тысяч лет назад в период династии Птолемея (IV - I век до нашей эры) и с тех пор его не вскрывали, о чем свидетельствует нетронутый слой штукатурки под крышкой. Неповрежденные и не тронутые грабителями египетские погребения встречаются исследователям достаточно редко.

В том же захоронении археологи нашли большую голову, изготовленную из алебастра и, возможно, изображающую того, кто похоронен в саркофаге, однако это еще предстоит подтвердить. Исследователи считают, что в могиле лежат останки человека высокого социального положения.