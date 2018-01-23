В Эмиратах водителей начнут наказывать за молитвы

Местные власти объяснили, что приняли такое решение, поскольку подобные остановки опасны для остальных участников дорожного движения. Как отмечается, некоторые водители автобусов, перевозящие рабочих, а также другие автолюбители паркуются на обочинах в большинстве случаев именно для того, чтобы помолиться.

Представители дорожной полиции призывают использовать для этого специальные молельные комнаты, расположенные на заправках, а также ходить непосредственно в мечети вместо того, чтобы молиться на дорогах.

В конце ноября 2017 года министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что полиция «будет мешать» тем, кто станет молиться на улицах французских городов.