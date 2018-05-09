В этом году голубым флагом отмечены 696 испанских пляжей

Голубым флагом, согласно нормам ЕС, отмечаются пляжи и причалы с наиболее чистой водой и развитой инфраструктурой, отвечающей наивысшим стандартам и гарантирующей безопасное купание для отдыхающих.

В общей сложности в стране насчитывается 696 таких пляжей - на 12 больше, чем в прошлом году, - которые расположены не только на морском побережье, но и на берегах пресноводных водоемов, пишет espanarusa.com.

Одним из таких водоемов, не имеющих выхода к морю, стало водохранилище Сан-Хуан, расположенное неподалеку от города Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас, что в автономном сообществе Мадрид. Местные власти вели соответствующие работы по благоустройству на протяжении нескольких лет для того, чтобы пляж Вирхен-де-ла-Нуэва первым получил голубой флаг в этой автономии. Однако данный пляж является не единственным их числа тех, что находятся на удалении от побережья - Коста-Дульсе-де-Орельяна-ла-Вьеха (провинция Бадахос) удостоился подобного знака отличия в девятый раз подряд.

Лидером по числу пляжей с голубыми флагами является Валенсийское сообщество (132), за которым следует Галисия (109) и Каталония (101). По сравнению с прошлым годом выросло и число населенных пунктов (252, на 5 больше), обладающих такими участками побережья. На 65% пляжей голубой флаг развевается в течение минимум десяти лет подряд, а еще в 20% случаев этот срок составляет от 5 до 10 лет.