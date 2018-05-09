В этом году голубым флагом отмечены 696 испанских пляжей

Среда, 09 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

В этом году голубым флагом отмечены 696 испанских пляжей

В 2018 году Испания сохранила за собой лидерство по числу пляжей с голубым флагом.

Голубым флагом, согласно нормам ЕС, отмечаются пляжи и причалы с наиболее чистой водой и развитой инфраструктурой, отвечающей наивысшим стандартам и гарантирующей безопасное купание для отдыхающих.

В общей сложности в стране насчитывается 696 таких пляжей - на 12 больше, чем в прошлом году, - которые расположены не только на морском побережье, но и на берегах пресноводных водоемов, пишет espanarusa.com.

Одним из таких водоемов, не имеющих выхода к морю, стало водохранилище Сан-Хуан, расположенное неподалеку от города Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас, что в автономном сообществе Мадрид. Местные власти вели соответствующие работы по благоустройству на протяжении нескольких лет для того, чтобы пляж Вирхен-де-ла-Нуэва первым получил голубой флаг в этой автономии. Однако данный пляж является не единственным их числа тех, что находятся на удалении от побережья - Коста-Дульсе-де-Орельяна-ла-Вьеха (провинция Бадахос) удостоился подобного знака отличия в девятый раз подряд.

Лидером по числу пляжей с голубыми флагами является Валенсийское сообщество (132), за которым следует Галисия (109) и Каталония (101). По сравнению с прошлым годом выросло и число населенных пунктов (252, на 5 больше), обладающих такими участками побережья. На 65% пляжей голубой флаг развевается в течение минимум десяти лет подряд, а еще в 20% случаев этот срок составляет от 5 до 10 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: определилась первая десятка финалистов «Евровидения»

      Из конкурса выбыли представители Азербайджана, Исландии, Бельгии, Белоруссии, Македонии, Хорватии, Греции, Армении и Швейцарии.

      Подробнее

    • Португалия: GNR конфисковала более 2 тысяч литров коньяка

      Подразделение по налоговой деятельности GNR провело контрольную операцию в торговых заведениях.

      Подробнее

    • В этом году голубым флагом отмечены 696 испанских пляжей

      В 2018 году Испания сохранила за собой лидерство по числу пляжей с голубым флагом.

      Подробнее

    • Испания: исторический комплекс закрыт из-за съемок «Игры престолов»

      Римский амфитеатр в археологическом комплексе Италика в Сантипонсе (Севилья) превратится в декорации для нового сезона сериала «Игры престолов».

      Подробнее

    • Italdesign выпустила суперкар Duerta в кузове тарг

      Как и недавно созданный Automobili Pininfarina, еще один легендарный итальянский дизайнерский дом теперь выпускает элитные суперкары.

      Подробнее

    • Италия: молния ударила в дом, пострадала женщина

      Мощный ливень обрушился на провинцию Беневенто, который создал во многих коммунах значительные помехи в движении транспорта.

      Подробнее

    • Илон Маск потратил 10 миллионов долларов на акции своей компании

      Основатель Tesla Илон Маск потратил около 10 миллионов долларов на покупку акций своей компании.

      Подробнее

    • Голый чемпион мира по бильярду

      Чемпион мира по бильярду явился голым на пресс-конференцию, выполнив условия пари.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе