В этом году испанцы пьют больше хорошего вина

Однако в этом году они потратили почти на то же количество вина на 7 000 000 евро больше.

Расходы на вино увеличились на 2,7% – до 237 000 000 евро, и причиной тому стало то, что испанцы предпочли вино лучшего качества. Согласно анализу, опубликованному Министерством сельского хозяйства, рыбной ловли и питания, на потребление вина оказывает большое влияние географический фактор – особым спросом вино пользуется в тех зонах, где оно производится.

Рост цен на каву и игристые вина в 2018 году снизил их продажи на 13,6%. А любимым напитком испанцев в первом триместре года оказалось пиво: было продано 176,500 000 литров, что на 1,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года, и это составило сумму в 220 000 000 евро. Пиво тоже подорожало на 2,3%, цена за литр достигла 1,25 евро, но это не сказалось на его популярности, пишет espanarusa.com.

Продажи сидра увеличились на 8%, который, как и газированные напитки, испанцы чаще всего пьют за пределами своего дома. На газированные напитки в первый триместр года было потрачено на 1,7% меньше, хотя было выпито 7 700 000 литров, что на 0,8% больше, чем в прошлом году.