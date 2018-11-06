В Еврокомиссии допускают введение санкций против Италии

Вторник, 06 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Еврокомиссии допускают введение санкций против Италии

Правительство Италии не намерено пересматривать бюджет на 2019 год.

Власти Евросоюза допускают введение санкций против Италии в том случае, если правительство страны откажется пересмотреть проект бюджета на 2019 год, заявил во вторник, 6 ноября, еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московичи, передает Affari Italiani.

Комиссар добавил, что является противников режима санкций, потому что их введение означает провал политики и неспособность договориться о правилах и их соблюдении, однако санкции будут введены, если переговоры не увенчаются успехом.

Ранее министр экономики и финансов Джованни Триа в очередной раз заявил, что правительство не собирается ни пересматривать проект бюджета, ни идти на какой-либо компромисс с Еврокомиссией: в проекте бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года сказано, что дефицит бюджета, который в Еврокомиссии считают основной проблемой, будет постепенно снижаться, именно на это правительство сделает акцент в переговорах.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. В парламенте у правящей коалиции есть большинство, а вот руководители Еврокомиссии заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета, пишет regnum.ru.

В Еврокомиссии считают, что высокий дефицит представляет опасность ввиду высокого госдолга страны. В правительстве отказались вносить поправки, ссылаясь на то, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, и правительство намерено сменить модель экономической политики.

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