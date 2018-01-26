В Facebook и Instagram произошел сбой

Об этом сообщает сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сайт сообщает, что проблемы в работе Instagram начались с 13:13 EST, а сбои в работе Facebook - с 13.16 EST, пишет РИА Новости.

По данным сайта, множество пользователей из США, Мексики, Бразилии, Италии, Франции, Великобритании, Польши, Болгарии, Нидерландов и Ирландии не могли войти в социальную сеть и просматривать картинки.

Пользователи Instagram из Италии, Швеции, Турции, Нидерландов, Испании, Польши, России, Германии, США и Бразилии испытывали затруднения с обновлениями новостной ленты и не могли войти в свой аккаунт.

В декабре жители Европы уже сталкивались со сбоями в работе Facebook.