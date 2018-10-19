В Германии наркоман с ножом напал на полицейских

Пятница, 19 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Германии наркоман с ножом напал на полицейских

Два человека погибли, еще два получили ранения во время полицейской операции в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии.

Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.

Стражи порядка около 8:30 по местному времени отправились на вызов в коммуну Кирххайм-ан-дер-Вайнштрасе. На месте ситуация потребовала применения огнестрельного оружия. Отмечается, что в результате инцидента два человека погибли, а два полицейских получили серьезные ранения. Угрозы для жителей нет.

На странице полиции земли Рейнланд-Пфальц в Twitter сообщается, что погибшие — 25-летний мужчина и его 56-летняя мать. Стражей порядка женщина вызвала после того, как на нее напал сын.

B.Z. Berlin уточняет, что молодой человек набросился на собственную мать с ножом. Женщина, звоня в полицию, сообщила, что он страдает от наркомании и психоза. Когда патруль прибыл по вызову, мужчина набросился и на полицейских. В ответ они применили оружие. В то же время от чего именно погибла женщина, не уточняется.

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