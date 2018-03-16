В Германии столкнулись две электрички

В результате аварии, которая произошла накануне вечером, пострадали 43 человека. Сейчас в больнице все еще остается один пострадавший.

По некоторым данным, причиной ЧП стало то, что один из машинистов был пьян. Сейчас полиция проверяет эту версию, передает ntv.ru.

А в транспортной службе Кельна уже заявили, что будут глубоко потрясены в том случае, если подтвердится, что машинист был пьян. В службе подчеркнули, что подобных случаев в истории еще не было.