В Германии столкнулись две электрички

Пятница, 16 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Германии столкнулись две электрички

В немецком Кельне из-за пьяного машиниста пострадали 43 человека.

В результате аварии, которая произошла накануне вечером, пострадали 43 человека. Сейчас в больнице все еще остается один пострадавший.

По некоторым данным, причиной ЧП стало то, что один из машинистов был пьян. Сейчас полиция проверяет эту версию, передает ntv.ru.

А в транспортной службе Кельна уже заявили, что будут глубоко потрясены в том случае, если подтвердится, что машинист был пьян. В службе подчеркнули, что подобных случаев в истории еще не было.

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