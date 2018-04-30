В горах Италии нашли тело российской туристки

«В последний раз ее видели в субботу. Одна из наших проводниц, работавшая с туристической группой, случайно встретила ее в горах. Женщина шла не на лыжах, а в снегоступах, у нее был большой рюкзак», - рассказал «РИА Новости» руководитель горноспасательной службы автономной области Валле-д'Аоста Адриано Фавре.

По словам гида, девушка планировала дойти до швейцарского горнолыжного курорта Церматт. Учитывая сложные погодные условия, проводница посоветовала туристке немедленно вернуться в лагерь, пишет iz.ru.

«Минувшей ночью туристка направила своей итальянской подруге СМС-сообщения, в которых писала, что потеряла ориентировку, и просила о помощи», - уточнил Фавре. Подруга сообщила спасателям об экстренной ситуации, добавив, что речь идет о ее знакомой российского происхождения.

Из-за плохих погодных условий направить в район поисков спасательную группу удалось лишь в воскресенье. Сильный туман в районе Монте-Розы не позволяет направить на поиски пропавшей туристки вертолет горноспасательной службы.